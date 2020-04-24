Эксперты предсказали падение цен на жилье из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средняя стоимость квартир в новых домах по России в апреле 2020 года увеличилась на 13,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на тенденцию, отмеченную федеральным порталом "Авито Недвижимость", в перспективе рынок ожидает снижение цен. Об этом сообщает газета "Известия".

Эксперты прогнозируют, что из-за снижения спроса, вызванного пандемией коронавируса, вторичное жилье подешевеет в пределах 15 – 20 процентов, а квартиры в новостройках – на 10 процентов.

По мнению руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, большее снижение по вторичному рынку объясняется тем, что сейчас банки предлагают программы субсидий ипотечной ставки под 6,5 процента. При этом стоимость новых квартир чаще будет корректироваться за счет скидок, а не прямого снижения цен.

"В марте наблюдался рекордный спрос на все виды жилья из-за девальвации рубля, который сменился резким падением после объявленного режима самоизоляции", – подчеркнул Попов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что многодетные семьи суммарно смогут получить более 1 миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Дополнительные выплаты, помимо материнского капитала, предусмотрены в отношении семей, где третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года.

