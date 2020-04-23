Путин поручил утвердить до 1 мая льготную ипотечную программу

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

До 1 мая российское правительство должно утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых. Соответствующее поручение дал Владимир Путин.

Как говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля, кабмину поручено утвердить льготную ипотечную программу, в рамках которой до 1 ноября этого года россиянам предоставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 миллионов рублей. До 8 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита предоставляются в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области.

Ранее российский лидер предложил запустить льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорткласса. В частности, она будет подразумевать получение займа со ставкой в 6,5%. Инициативу глава государства внес на правительственном совещании по вопросам развития строительной отрасли.

Президент России также рассказал о субсидировании строительных компаний. Он поручил подготовить комплекс мер, которые позволят облегчить им доступ к получению займов.

Российский лидер также поручил увеличить аванс по контрактам в инфраструктурном строительстве с 30 до 50%. Помимо этого, Путин поручил до конца апреля начать реализацию программы по поддержке строительной отрасли.