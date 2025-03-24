Российское общество "Знание" пригласило на курс по профилактике идеологии неонацизма

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российское общество "Знание" пригласило учителей, педагогов, преподавателей, сотрудников сферы молодежной политики и других участников педагогического и воспитательного процессов на бесплатный онлайн-курс "Профилактика идеологии неонацизма среди детей и молодежи".

В курс вошли 20 уроков, состоящих из видеолекций, конспектов, допматериалов, теста. На обучении участники рассмотрят следующие темы:

"Сущность и виды неонацизма";

"Русофобия как составная часть неонацистских угроз для России";

"Угрозы украинского неонацизма для современной российской молодежи";

"Деятельность неонацистских течений и организации в Сети интернет: каналы пропаганды и механизмы вербовки";

"Профилактика распространения идеологии неонацизма: виды, инструменты и форматы работы";

"Профилактическая работа в Сети интернет";

"Роль лидеров мнений в профилактике и просвещении".

В рамках онлайн-курса специалисты узнают современные методы профилактики неонацизма, каналы пропаганды, механизмы вербовки, а также как формировать и продвигать профилактический контент.

Курс доступен по ссылке.

Ранее в МВД россиянам рекомендовали быть более внимательными и не контактировать с неизвестными по телефону или через иные средства коммуникации. По данным ведомства, на уловки аферистов чаще всего попадаются молодые люди и пенсионеры, которые хотят легко заработать деньги. Тогда же в МВД отмечали, что были случаи, когда мошенники сначала обманом присваивали средства россиян, а уже после под предлогом их возвращения вынуждали поджигать или подрывать здания.

Помимо этого, в министерстве предупредили, что злоумышленники в мессенджере Telegram стали рассылать уведомления с заголовками о скором завершении специальной военной операции на Украине. В ведомстве добавили, что под такими сообщениями скрываются фишинговые ссылки, переходя по которым, пользователи лишаются денег.

В МВД призвали граждан РФ проверять источник информации, прежде чем "тратить время и деньги на очередную "сенсацию".

