24 марта, 17:53Общество
Российское общество "Знание" пригласило на курс по профилактике идеологии неонацизма
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Российское общество "Знание" пригласило учителей, педагогов, преподавателей, сотрудников сферы молодежной политики и других участников педагогического и воспитательного процессов на бесплатный онлайн-курс "Профилактика идеологии неонацизма среди детей и молодежи".
В курс вошли 20 уроков, состоящих из видеолекций, конспектов, допматериалов, теста. На обучении участники рассмотрят следующие темы:
- "Сущность и виды неонацизма";
- "Русофобия как составная часть неонацистских угроз для России";
- "Угрозы украинского неонацизма для современной российской молодежи";
- "Деятельность неонацистских течений и организации в Сети интернет: каналы пропаганды и механизмы вербовки";
- "Профилактика распространения идеологии неонацизма: виды, инструменты и форматы работы";
- "Профилактическая работа в Сети интернет";
- "Роль лидеров мнений в профилактике и просвещении".
В рамках онлайн-курса специалисты узнают современные методы профилактики неонацизма, каналы пропаганды, механизмы вербовки, а также как формировать и продвигать профилактический контент.
Курс доступен по ссылке.
Ранее в МВД россиянам рекомендовали быть более внимательными и не контактировать с неизвестными по телефону или через иные средства коммуникации. По данным ведомства, на уловки аферистов чаще всего попадаются молодые люди и пенсионеры, которые хотят легко заработать деньги. Тогда же в МВД отмечали, что были случаи, когда мошенники сначала обманом присваивали средства россиян, а уже после под предлогом их возвращения вынуждали поджигать или подрывать здания.
Помимо этого, в министерстве предупредили, что злоумышленники в мессенджере Telegram стали рассылать уведомления с заголовками о скором завершении специальной военной операции на Украине. В ведомстве добавили, что под такими сообщениями скрываются фишинговые ссылки, переходя по которым, пользователи лишаются денег.
В МВД призвали граждан РФ проверять источник информации, прежде чем "тратить время и деньги на очередную "сенсацию".