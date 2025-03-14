В МВД сообщили о рассылках мошенников в Telegram с заголовками об окончании СВО

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Мошенники начали отправлять в Telegram рассылки с заголовками о скором завершении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Под такими сообщениями скрываются фишинговые ссылки, переходя по которым, пользователи лишаются своих средств. В МВД отметили, что подобные заголовки создают "эффект срочности" и апеллируют к страху, удивлению и любопытству. Россиян призвали проверять источник информации, прежде чем "тратить время и деньги на очередную "сенсацию".

" <...> Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель – похищение денег", – подчеркнули в МВД.

Ранее мошенники стали использовать в Telegram бот от имени "Почты России", который якобы помогает найти потерянную посылку. Изначально человеку звонят от имени госкомпании, сообщая сведения о заказном письме или посылке. В этот момент злоумышленники убеждают людей воспользоваться чат-ботом в Telegram для уточнения адреса. Бот имитирует активную деятельность, но параллельно пытается в автоматическом режиме получить доступ к аккаунту.

Кроме того, мошенники придумали новую схему обмана россиян в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Теперь они предлагают сдать им в аренду аккаунт за 200 рублей в день, а затем используют его для кражи личных данных или вымогательства.