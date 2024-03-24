Облачная погода с дождем ожидается в Москве 24 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В воскресенье, 24 марта, в столице ожидается облачная погода с дождем, местами на дорогах возможна гололедица. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 5 до 7 градусов тепла, по области – от 3 до 8 градусов тепла.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 2 градусов, а в Подмосковье – до минус 1 градуса.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что снежный покров в столице полностью растает к началу апреля.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что на следующей неделе в Москве ожидается похолодание с дождем и мокрым снегом. Синоптик добавил, что температура с 25-го по 31-е число не будет подниматься выше 5 градусов тепла днем, а ночью она вернется к нулевым значениям.

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