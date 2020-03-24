В Госдуме обсудят запрет на ремонт во время эпидемии коронавируса

Москвичам могут запретить ремонты на время коронавируса

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть введение запрета на проведение ремонтных работ в квартирах в период эпидемии коронавирсуса COVID-19. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

В Сети увеличилось количество жалоб на активных соседей. В то время как люди работают в удаленном режиме или сидят на карантине, особенно остро воспринимаются звуки ремонта.

По предварительным данным, речь может зайти о запрете на один-два месяца.

Еще одной проблемой в период изоляции могут стать ссоры. Пары, привыкшие видеть друг друга в среднем по 4 часа в день, в условиях замкнутого пространства могут припомнить старые конфликты и забытые обиды.

Как заявила семейный и детский психолог Наталья Искра, в таком случае можно удаленно обратиться к психологу, а также применять распорядок дня.

