Мособлгаз усилил меры безопасности для обслуживания пожилых граждан

11:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мособлгаз объявил о введении дополнительных мер безопасности для обслуживания граждан старшего поколения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.
"Для обеспечения безопасности жителей старшего поколения Мособлгаз ввел дополнительные меры. На предприятии организованы бригады работников, которые выезжают по необходимости к клиентам старше 60 лет с целью оказании всех услуг на дому, в том числе при необходимости пополнения смарт-карт", – заявили в организации.
Для получения новой услуги достаточно позвонить по телефону +7 (800) 200-24-09. По заявкам будут выезжать бригады, проинструктированные о мерах безопасности и оснащенные индивидуальными средствами защиты.
На данный момент Мособлгаз преимущественно перешел на удаленный режим работы. Для получения ряда услуг достаточно обратиться к специалистам через личный кабинет. В частности, допустима онлайн-передача показаний счетчика и оплата газа.
В связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых жителей столицы не покидать квартиры без острой необходимости. Ограничение вводится с 26 марта по 14 апреля.
Москвичам старше 65 лет и хронически больным людям обеспечат разовую материальную помощь. Выплата достигнет 4 тысяч рублей – 2 тысячи будут доступны сразу, еще две можно будет получить после окончания домашнего режима.
Кроме того, в случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения иных бытовых проблем граждане смогут обратиться к волонтерам. Заявку необходимо оставить по телефону +7 (495) 870-45-09.
По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось.
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