Оплата ТВ-антенны в России подорожала на 19 процентов

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Средняя абонентская плата за использование телевизионной антенны в России выросла на 19 процентов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, как сообщает News.ru.

В феврале 2019 года за антенну в среднем отдавали 179 рублей, а уже через год эта сумма выросла до 213 рублей. Самая высокая абонентская плата выявлена в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах – 657 и 612 рублей соответственно.

Что касается наиболее доступного телевидения, то в этой области эксперты выделили Тверскую область, Калмыкию, Воронежскую область и Ингушетию. Телевизионная антенна в указанных регионах обойдется в сумму от 40 до 100 рублей.

Накануне сообщалось, что Останкинская телебашня в Москве присоединится к мировой акции "Час Земли". По условиям этой экологической акции всю подсветку на сооружении отключат.

