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Общество

17:14

Климатолог спрогнозировал волны жары в Москве летом

общество погода

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Предстоящим летом в столичном регионе можно будет наблюдать волны жары и частые ливни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника ГТО имени Воейкова Андрея Киселева.

"Волны жары и ливни в столичном регионе могут повториться следующим летом. В среднем, по статистике, это явление учащается. Скорее, волны жары будут более частыми", – заявил эксперт.

Киселев подчеркнул, что говорить об этом с полной уверенностью пока преждевременно, но определенная тенденция прослеживается. При этом средняя температура летом будет сохраняться в пределах нормы, но возможны краткосрочные пиковые значения.

По словам метеоролога, в России приняли стратегию адаптации к изменениям климата. Соответствующие инструкции будут применяться на федеральном уровне, в том числе в области хозяйственной деятельности.

Ранее эксперты назвали причину аномально теплой зимы в России. Согласно мнению специалистов, барьер для холодов создала область экстремального низкого давления над Северным полюсом.

Из-за воздействия воздушных масс и противоборствующих барьеров, нынешняя зима станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений. По замечанию руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в этот период входят 140 лет.

В Москве до конца дня могут выпасть осадки

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