Фото: пресс-служба Совета Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила переименовать Минтруд и пересмотреть его функции, сделав упор на решение вопросов семьи. Об этом сообщает ТАСС.

"Надо по-другому назвать министерство и посмотреть на его функции. Если мы говорим, что семейная политика, семья, демография для нас это важнейшие, ключевые сегодня направления, а вопросами семейной политики занимается пять или шесть министерств, люди не знают, куда обращаться", – указала сенатор.

По ее мнению, Минтруду следует заняться вопросами семейной и социальной политики, поскольку за производительность труда и защиту прав сотрудников в большей степени отвечает Минэкономразвития.

Однако, по словам Матвиенко, ранее подобное предложение в Минтруде отклонили. При этом сенатор высказала надежду, что со временем изменения начнутся.

Подготовить обращение в ведомство сенатор поручила вице-спикеру СФ Инне Святенко.

До этого Матвиенко предложила сделать более современным название Роспотребнадзора. Спикер верхней палаты парламента заявила, что название службы сложно выговорить и оно звучит "по-советски".

