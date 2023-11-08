Матвиенко предложила сделать современным полное название Роспотребнадзора

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Название Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия (Роспотребнадзор) звучит по-советски, его нужно сделать более современным. Таким мнением поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам правительственного часа с участием главы ведомства Анны Поповой.

Спикер верхней палаты парламента заявила, что название службы сложно выговорить.

"И даже нам, сенаторам, сбиваешься – и потом, какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче, потому что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – ну точно не выговорить", – приводит ее слова РИА Новости.

По ее словам, все называют ведомство сокращенно. Она добавила, что раньше к Роспотребнадзору поступали претензии, однако он реагирует оперативно и адекватно. Службу критиковали за большое количество документов и требований, в которых зачастую не могут разобраться юристы, бизнес и обычные граждане, отметила спикер СФ.

Матвиенко добавила, что ведомство осуществило колоссальную работу по приведению всего хозяйства РФ в порядок. Она напомнила о деятельности Роспотребнадзора во время пандемии коронавируса, благодаря которой в стране были наименьшие издержки из-за COVID-19.

Ранее Попова заявила о начале второй волны заболеваемости COVID-19 в России. Она рассказала, что количество заболевших за месяц увеличилось ровно в два раза. Кроме того, поделилась глава ведомства, в стране выявили около 10 случаев заражения новым вариантом коронавирусной инфекции "Пирола".

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