В Госдуме предложили переименовать Финский залив

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Депутат Госдумы Олег Нилов предложил переименовать Финский залив, тем самым ответив на враждебные действия Хельсинки. Об этом он заявил на пресс-подходе перед пленарным заседанием, сообщает "Дума ТВ".

Нилов напомнил, в 1723 году Петр I издал указ, согласно которому этот залив назывался Кронштадтским. Он добавил, что запрос на переименование географического объекта поступил от жителей Санкт-Петербурга. Они также высказали идею назвать залив Невским, которую Нилов поддержал.

По информации, опубликованной на сайте Топонимического портала Санкт-Петербурга, Финский залив в XVI веке назывался Ливонским, а в новгородских летописях он был Котлинским озером, названным так в честь острова Котлин, на котором позже основали Кронштадт.

Отмечается, что название "Финский залив" как перевод с финского языка известно с 1710-х годов. При этом в 1737–1793 годах использовалось также название Кронштадтский залив.

Ранее сообщалось, что Хельсинки уведомили Москву о планах закрыть с 30 ноября последний погранпункт на границе с РФ. Также финское правительство решило закрыть до 13 декабря все КПП на границе с РФ для лиц, которые ищут убежище в стране.

Как уточнила финский министр внутренних дел Мари Рантанен, в сложившейся обстановке стране необходимо закрыть всю восточную границу. Решение кабмина она объяснила стремлением защитить национальную безопасность государства.