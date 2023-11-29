Финляндия уведомила Москву о планах закрыть последний КПП на границе с РФ

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Финская сторона уведомила Москву о планах закрыть с 30 ноября последний погранпункт на границе с Россией. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге.

"Таким образом, будут закрыты все пункты пропуска на российско-финляндской границе", – подытожила дипломат.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть до 13 декабря все КПП на границе с РФ для лиц, которые ищут убежище в стране.

Согласно нововведению, прием заявлений на убежище будет проходить только в аэропортах и морских портах. Финляндия закроет последний работающий КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" на границе с РФ в 00:00 30 ноября. При этом пункт пропуска на железной дороге для грузового сообщения "Вайниккала" продолжит работу.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен решение кабмина объяснила желанием защитить национальную безопасность государства. За последнее время в стране наблюдается высокий поток приезжающих беженцев.

Последний работающий погранпункт расположен в Мурманской области. На фоне наплыва беженцев в регионе объявили повышенный режим готовности. Позже, 24 ноября, там собрались около 200 иностранных граждан. Их отправили автобусами в Санкт-Петербург.

Комментируя ситуацию, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Хельсинки могут потерять порядка 3 миллиардов евро из-за закрытия КПП на границе с Россией. Он указал, что власти Финляндии наказывают своих граждан, лишая страну возможности развиваться.

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