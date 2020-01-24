Шри-Ланка продлила срок действия бесплатной визы

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Шри-Ланка продлила до 30 апреля срок действия бесплатной визы для граждан 48 стран, включая Россию, сообщает АТОР.

До августа 2019 года электронное разрешение на въезд в Шри-Ланку стоил 35 долларов при оформлении на сайте консульства и 40 долларов – при получении в аэропорту.

Из-за серии терактов в апреле прошлого года въездной поток в Шри-Ланку упал на 70 процентов. Для восстановления числа зарубежных гостей пришлось принимать ряд мер, включая и визовые послабления.

Эксперты называют финансовые потери от предоставления бесплатной визы незначительными, учитывая чистый доход от отрасли в размере 4,4 миллиарда долларов.

В 2019 году в Шри-Ланку прибыло 86,5 тысячи туристов из России. Это на 34,2 процента больше, чем в 2018 году, и на 84 процента больше, чем в докризисный 2013-й.