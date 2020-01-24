Китайский Новый год и елочные гонки: какие мероприятия подготовили для горожан в выходные

Фото: портал мэра и правительств Москвы/Юлия Иванко

Праздничные мероприятия ожидают москвичей и гостей столицы в ближайшие выходные. Об этом проинформировали в пресс-службе Мосгорпарка.

Так, в субботу, 25 января, в парке "Сокольники" состоится ежегодный "Фестиваль крепостей". Участники должны будут возвести из легких объемных блоков двухметровые форты. После этого посетителям необходимо будет разрушить крепость противника с помощью катапульт. Для участия ждут всех желающих, начиная с 6-летних детей.

Также 25 января празднуется китайский Новый год. В "Сокольниках" будет организован праздник в восточном стиле. Поскольку символом года является Металлическая Крыса, то главным событием станет флешмоб, в рамках которого посетителям предложат воссоздать огромную фигуру грызуна. Помимо этого, для гостей подготовили тематические викторины, мастер-классы и диджей-сеты.

В преддверии китайского Нового года семьи традиционно убираются дома и закупают подарочные упаковки. Так, у китайцев принято дарить подарки именно в красных коробках, допускается сочетание с желтым цветом, рассказала в интервью радио Sputnik главный редактор портала "Мир впечатлений" Елена Шпиз.

Также она отметила, что в этот день принято дарить два мандарина. Кроме этого, популярными сюрпризами являются алкогольные напитки, сигареты, чай, фрукты, косметика и средства, направленные на укрепление здоровья.

В воскресенье же на Фестивальной площади "Сокольников" запланировано соревнование "Гонки елок". Новогодние деревья прикрепят к гироскутерам и отправят на них по специальной трассе. Чья "повозка" придет к финишу быстрее, тот одержит победу. Помимо этого, участникам предложат посоревноваться на скорость по разбору ели.

В парке "Фили" 26 января состоится "Мышиный квест". Организаторы спрятали на территории игрушки в виде символа года, которые с помощью подсказок необходимо будет найти. Также состоится конкурс по знанию сказок о грызунах.

В Парке Горького в воскресенье все желающие смогут послушать выступления музыкальной группы Beat Devils и диджея M!kie.

Кроме того, в городских парках пройдут открытый семинар "Три главных секрета крепкой, благополучной семьи", творческая программа "Мой Высоцкий", тренировки по керлингу и различные экскурсии и лекции.

Ранее стало известно, как столица готовится к празднованию Дня студента. 25 и 26 января в Москве на десятках площадок пройдут праздничные мероприятия для молодежи. Все студенты и все Татьяны смогут бесплатно попасть на катки во многих парках столицы.