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Общество

22 января, 07:32

Елочные гонки на гироскутерах пройдут в "Сокольниках"

общество город досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В парке "Сокольники" состоятся елочные гонки на гироскутерах. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что мероприятие пройдет в воскресенье, 26 января, начало в 15:00. Необычная забава проводится уже во второй раз.

"На Фестивальной площади парка на площадке между сценой и "Букводомом" оборудуют специальную трассу протяженностью около 100 метров. Вместо машин участвовать в гонках будут радиоуправляемые гироскутеры, к которым прикрепят елки. Для того, чтобы дерево не падало, на гироскутеры установят специальные чаши, распечатанные на 3D-принтере", – говорится в сообщении.

Управление транспортными средствами будет возложено на посетителей парка. Сделать это можно будет при помощи гаджетов со специальным приложением.

Так, двум гонщикам необходимо будет преодолеть стометровку с препятствиями и при этом не уронить ель. Победителем станет тот, кто сможет прийти к финишу быстрее соперника.

Помимо этого, в рамках мероприятия запланирован турнир по скоростной сборке и разборке искусственной елки.

Участникам нужно будет снять с новогоднего дерева все игрушки и аккуратно сложить их в коробку.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ состоится День пенсионера. В его рамках организаторы подготовят серию спортивных разминок и бесплатный вход в музеи выставочного комплекса.

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