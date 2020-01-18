Около 50 ярмарок пройдет в Подмосковье в выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На территории Подмосковья в выходные – 18 и 19 января – пройдет 45 ярмарок, из которых восемь будут тематическими.

Как сообщает министерство потребительского рынка и услуг Московской области, во время мероприятий пройдут гуляния, концерты, конкурсы, дегустации, мастер-классы и анимационные шоу.

На ярмарках будут представлена различная фермерская продукция: овощи, фрукты, молочная и мясная продукция. Также гости смогут приобрести вязаные изделия, валенки, платки и деревянные ложки.

Помимо прочего, можно будет выпить травяной чай, приготовленный по особенному рецепту. Кроме того, участники фестивалей смогут посмотреть на выступления артистов и поучаствовать в колядках.

В столичном Гостином дворе ранее стартовал VII Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия". Это крупнейшая в стране выставка фотографий дикой природы.