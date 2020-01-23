Керлинг и сноуборд. Что ждет гостей "Путешествия в Рождество" в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В последние выходные января гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" ждет множество развлечений, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

На площадках фестиваля в центре и округах Москвы пройдут кулинарные, творческие и спортивные занятия, а также концерты, спектакли и ледовые шоу.

24, 25 и 26 января в "Ледовом театре" на площади Революции покажут "Лебединое озеро" по мотивам балета Петра Ильича Чайковского. В Новопушкинском сквере в пятницу вечером пройдет показ ледового балета по мотивам сказки "Белоснежка", а в субботу и воскресенье покажут историю Золушки.

До и после представлений "Ледовые театры", как и все остальные катки фестиваля, работают в режиме свободного катания. 25 и 26 января в честь Дня студенчества взять коньки напрокат можно будет совершенно бесплатно. Достаточно лишь предъявить студенческий билет.

На окружных площадках в пятницу вечером пройдут выступления творческих коллективов. Например, на площади Славы детей и взрослых ждет постановка "Злюк и Новый год" театра "Большая игра", на Матвеевской улице – спектакль "Серебряное копытце" петербургского театра "Складной жираф", на улице Перерве выступит группа Marbless. На Манежной площади в пятницу выступит кавер-группа Shoo Music Band.

В субботу в течение всего дня на Манежной площади будет работать "Рождественская почта" и "Библиотека". Также здесь можно будет научиться красиво упаковывать подарки, изготавливать полигональные витражи и авторские поп-ап открытки. Вечером выступит группа Kaver Band. Музыканты подарят гостям живое исполнение песен прошлых лет и современных композиций. После них выступит группа Shoo Music Band.

В шале под названием "Домик новогодней сказки" в Камергерском переулке дети станут героями рождественских сказочных историй и познакомятся с персонажами известных сказок Англии и Швеции. В режиме нон-стоп будут идти 45-минутные интерактивные спектакли-игры "Зимнее путешествие Паддингтона" и "Рождественские проделки Финдуса".

На улице Рождественке пройдут мастер-классы по изготовлению календарей и шкатулок собственного дизайна. Шкатулки будут в стиле художников-импрессионистов.

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На Новом Арбате возле дома 21 гостей ждут мастер-классы по катанию на сноуборде. Всю необходимую экипировку выдадут на месте. Неподалеку от "взрослой" площадки для ребят от 3 до 6 лет работает детский сноуборд-парк. Кроме того, научиться кататься на сноуборде дети смогут на Тверском бульваре.

Возле памятника Клименту Тимирязеву на Тверском бульваре работает "Зимняя лаборатория". Дети смогут конструировать роботов, мастерить необычные светильники-фонари, а также создадут микромеханические мультики.

На Профсоюзной улице для детей пройдут кулинарные мастер-классы. Можно будет научиться печь миндальный пирог кухен по традиционному немецкому рецепту, утку с яблоками и корицей. На сцене этой площадки творческое объединение "Таратумб" представит кукольный спектакль "Подарки черного ворона". Затем выступит фольклорная группа "Поверье".

На бульваре Дмитрия Донского на кулинарных мастер-классах научат готовить традиционный русский напиток взвар и знаменитый венский шницель. Также можно будет научиться украшать сумку для коньков и керамическую посуду. Вечером на этой площадке покажут спектакль "Горшок теремок" театра "Петрушкина слобода", а после выступит детская студия "Премьера".

На улице Хачатуряна в шале "Домик мастеров" на занятии "Ледовая башня" можно будет создать уникальную поделку из свечи. На сцене театральное объединение PANAMA представит музыкальную постановку "Шла коза по лесу". Гостей площадки также ждет живая музыка и красивый вокал. Вечером здесь выступит группа Cosmopolitan.

На Тимирязевской улице в шале "Домик подарков" можно будет научиться писать зимние пейзажи на холсте и мастерить светильник из светодиодов. На этой же площадке артисты театра "Заячий стон" будут раздавать "Вредные советы", а на концерте фолк-группы "Партизан ФМ" гости услышат народные, казачьи и авторские песни, а также увидят танцы и трюки с шашкой.

В Зеленограде на площади Юности раскроют секреты блюд литовской кухни. Вечером пройдет музыкальный спектакль "Белоснежка и семь гномов" театра "Звуки и люди".

На Митинской улице на кулинарных занятиях будут печь итальянское печенье с марципаном и шведские булочки с изюмом, шафраном и кардамоном. На творческих мастер-классах педагоги расскажут детям о том, как возник праздник День российского студенчества и почему его называют Татьяниным днем. Также им помогут смастерить тематические "доски настроения" (moodboard) c аппликациями, наклейками, фотографиями и вдохновляющими цитатами. Такие же занятия пройдут на Ленинградском шоссе (у ТЦ "Метрополис").

В воскресенье на Школьной улице будут работать две дорожки для керлинга. Потренироваться можно будет в компании заслуженного мастера спорта России, двукратной чемпионки Европы, участницы зимних Олимпийских игр в Турине, Ванкувере и Сочи Екатерины Галкиной.

На Новом Арбате секретами своего мастерства поделится сноубордист Виктор Теймуров. Сторонники спокойного отдыха смогут посетить творческие занятия в шале "Домик подарков" в Климентовском переулке. Мастер-классы пройдут и на Городецкой улице. На сцене этой площадки пройдет кукольный спектакль "Когда родился Дед Мороз" театра "КиТ", а затем выступление группы "COCOS".

На улице Перерве можно познакомиться с кулинарией Средневековья. К примеру, там будут готовить итальянские трехцветные ньокки – клецки небольшого размера из картофеля, шпината, тыквы и томатов. На Ореховом бульваре можно будет создать календарь собственного дизайна по мотивам готических книжных миниатюр. Затем на площадке выступит театр "Чародеи", а после него – группа "Партизан ФМ".

На площади Славы гостей ждут мастер-классы по созданию книжек с кармашками и росписи стеклянных ваз в витражной технике. Вечером на площади выступит группа Maneken.

Ранее стало известно, что ледовые шоу, организованные в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", продлятся до конца января.