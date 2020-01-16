"Арт-битва снеговиков" пройдет в Москве 8 февраля

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Фестиваль лепки снежных скульптур "Арт-битва снеговиков" пройдет в Московском дворце пионеров 8 февраля, сообщает Агентство "Москва".

"Арт-битва снеговиков" – это открытое состязание авторских работ: ежегодно все желающие, объединившись в команды, создают снежные фигуры на площади Парадов Московского дворца пионеров", – уточняется в сообщении пресс-службы ГБПОУ "Воробьевы горы".

Согласно условиям фестиваля, командам предстоит слепить снежную фигуру на улице, а в качестве дополнительных инструментов можно использовать любые материалы, которые участники смогут подготовить заранее.

Организаторы "Арт-битвы снеговиков" подчеркивают, фестиваль не имеет никаких возрастных или других ограничений.

Победитель будет определяться по итогам голосования жюри.

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