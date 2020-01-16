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Москва 24

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Общество

17:27

"Арт-битва снеговиков" пройдет в Москве 8 февраля

город общество культура

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Фестиваль лепки снежных скульптур "Арт-битва снеговиков" пройдет в Московском дворце пионеров 8 февраля, сообщает Агентство "Москва".

"Арт-битва снеговиков" – это открытое состязание авторских работ: ежегодно все желающие, объединившись в команды, создают снежные фигуры на площади Парадов Московского дворца пионеров", – уточняется в сообщении пресс-службы ГБПОУ "Воробьевы горы".

Согласно условиям фестиваля, командам предстоит слепить снежную фигуру на улице, а в качестве дополнительных инструментов можно использовать любые материалы, которые участники смогут подготовить заранее.

Организаторы "Арт-битвы снеговиков" подчеркивают, фестиваль не имеет никаких возрастных или других ограничений.

Победитель будет определяться по итогам голосования жюри.

Ранее стало известно, что ледовые шоу будут идти до конца января на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". В Ледовых театрах принимают участие звезды фигурного катания и балета.

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