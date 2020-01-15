Более 70 представлений ждет гостей "Путешествия в Рождество" на выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 70 ярких представлений ждет гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" на предстоящих выходных. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Так, 18 января в Камергерском переулке горожане смогут познакомиться персонажами известных сказок Дании, Франции, Германии, Англии и Швеции. В этот день в рамках фестиваля москвичам и гостям столицы покажут кукольные интерактивные спектакли, а на следующий горожанам покажут преставления-игры. На выходных для гостей будут исполнять свои композиции группы Kaver Band, "Вульф Бэнд", Jazzy Christmas.

На Городецкой улице в субботу в 17:00 ждут всех на представление от театра Виктора Антонова "Цирк на нитях". В 18:00 развлекать гостей будет группа Step by Step. Она исполнит современные песни, рок, ностальгические хиты 80-х и 90-х и джазовые композиции.

В субботу театральные представление пройдут и на Профсоюзной улице. Там в 17:00 горожанам покажут постановку "Шла коза по лесу". А в 18:00 пройдет выступление ансамбля "Поверье".

Юных зрителей приглашают в субботу на детский интерактивный спектакль "Первый снег", который состоится на площадке, расположенной на бульваре Дмитрия Донского. Начало в 17:00. В воскресенье в 18:00 на этой же площадке выступят артисты театра "Заячий стон".

На улице Перерва в субботу выступит студия "Премьера" с программой "Британские музыканты", а также группа FOLKBEAT, которая исполнит русские народные песни и авторские композиции.

В Зеленограде на площади Юности в субботу покажут сказку "Серебряное копытце", а в воскресенье – спектакль "Горшок теремок". Интересная программа запланирована и в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда. В воскресенье состоятся выступление группы "ПЯТЕRО" с программой "Звенит январская вьюга" и спектакль "Дочь Снежной королевы" от московского уличного театра Pololo.

В воскресенье на Святоозерской улице пройдет выступление спектакля "Маленький Дед Мороз". На Ореховом бульваре в этот день выступит группа "Бум" с детскими песнями.

На улице Хачатуряна театр Parabasis вовлечет зрителей в настоящий "Переполох в сказочном королевстве", который расскажет о героях популярных детских сказок. На бульваре Дмитрия Донского пройдет постановка "Колобок плоский" с использованием магнитных кукол. А на Матвеевской улице выступит фолк-группа "Крапива".



Люди со всей России приезжают в Москву на фестиваль "Путешествие в Рождество"

Кроме того, всех желающих приглашают на открытые тренировки на свежем воздухе на Новом Арбате, возле дома 21. Там пройдут мастер-классы по сноубордингу. Экипировку выдадут на месте. Неподалеку от взрослой площадки для детей от 3 до 6 лет работает детский сноуборд-парк.

Также в эти выходные горожан зовут принять участие в сборке елочных игрушек в стиле бельгийских и голландских художников. Занятия пройдут на Тверском бульваре у памятника Есенину. А у памятника Тимирязеву юных гостей ждут мастерить шары и светильники для елки и конструировать роботов.

В Климентовском переулке в субботу с детьми создадут пластилиновый мультфильм. В этот же день желающих приглашают освоить азы актерского мастерства. 19 января там пройдет мастер-класс "Театр теней" и уроки по созданию теплых подстаканников.

На Ореховом бульваре пройдут занятия по созданию елочных игрушек и сказочных домиков в стиле австрийского и чешского искусства. В столярной мастерской на Святоозерской улице пройдут уроки по созданию игрушек и предметов декора из дерева.

Эксклюзивные мастер-классы по росписи ждут гостей и на площади Славы. В субботу пройдут уроки по росписи подставки под чашки в технике "жидкий акрил", а в воскресенье – уроки по росписи игрушек. Мастер-классы по рукоделию будут проходить на Тимирязевской улице.

На Митинской улице, Ореховом бульваре, Профсоюзной улице, в Зеленограде и в Троицке в выходные будут проходить уроки кулинарного мастерства. Там научат делать необычные напитки и сладости.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что фестиваль "Путешествие в Рождество" будет работать до 31 января. Фестиваль должен был завершиться 12 января.

"Путешествие в Рождество" проходит на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.

