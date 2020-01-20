Москвичей научат готовить апельсиновый омлет по рецепту XV века

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На фестивале "Путешествие в Рождество" каждый будний день будут учить москвичей готовить блюда европейской кухни XV века, а также продемонстрируют, как сделать оригинальные скетчбуки и ароматные саше, сообщает оргкомитет цикла городских уличных фестивалей "Московские сезоны".

"По будним дням на фестивале "Путешествие в Рождество" ничуть не менее интересно, чем на выходных. На предстоящей рабочей неделе, с 20 по 24 января, для гостей запланированы сотни бесплатных мастер-классов, например, по приготовлению сладостей (по старинным и современным рецептам), по различным стилям художественной росписи, по созданию ароматных саше и по гончарному делу. Спортивные площадки приглашают покататься на коньках, поиграть в керлинг и покататься на сноуборде (в том числе и в компании чемпионов по этому виду спорта). На фестивале можно будет научиться печь пряники по старинному швейцарскому рецепту, готовить апельсиновый омлет по рецепту Иоганнеса Букенхайма, повара Папы Римского Мартина V (начало XV века) и конфеты из орехов", – рассказали организаторы фестиваля.

В оргкомитете добавили, что также в программе запланированы спектакли по мотивам сказок разных народов мира, кукольные представления, шоу ходулистов, пластический перформанс, концерт джаз-бэнда и выступления кавер-групп.

Кроме того, на улице Митинской можно будет оформить подсвечники в стиле рустик, освоить роспись по стеклу в стиле ампир.

Также, как уточнили организаторы, "Ледовые театры" по будним дням будут работать в режиме свободного катания.

Дополнительную информацию о расписании мероприятий можно узнать на сайте фестиваля.

Ранее стало известно, что ледовые шоу, организованные в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", продлятся до конца января.