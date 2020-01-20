Москвичей научат готовить апельсиновый омлет по рецепту XV века

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
На фестивале "Путешествие в Рождество" каждый будний день будут учить москвичей готовить блюда европейской кухни XV века, а также продемонстрируют, как сделать оригинальные скетчбуки и ароматные саше, сообщает оргкомитет цикла городских уличных фестивалей "Московские сезоны".
"По будним дням на фестивале "Путешествие в Рождество" ничуть не менее интересно, чем на выходных. На предстоящей рабочей неделе, с 20 по 24 января, для гостей запланированы сотни бесплатных мастер-классов, например, по приготовлению сладостей (по старинным и современным рецептам), по различным стилям художественной росписи, по созданию ароматных саше и по гончарному делу. Спортивные площадки приглашают покататься на коньках, поиграть в керлинг и покататься на сноуборде (в том числе и в компании чемпионов по этому виду спорта). На фестивале можно будет научиться печь пряники по старинному швейцарскому рецепту, готовить апельсиновый омлет по рецепту Иоганнеса Букенхайма, повара Папы Римского Мартина V (начало XV века) и конфеты из орехов", – рассказали организаторы фестиваля.
В оргкомитете добавили, что также в программе запланированы спектакли по мотивам сказок разных народов мира, кукольные представления, шоу ходулистов, пластический перформанс, концерт джаз-бэнда и выступления кавер-групп.
Кроме того, на улице Митинской можно будет оформить подсвечники в стиле рустик, освоить роспись по стеклу в стиле ампир.
Также, как уточнили организаторы, "Ледовые театры" по будним дням будут работать в режиме свободного катания.
Дополнительную информацию о расписании мероприятий можно узнать на сайте фестиваля.
Ранее стало известно, что ледовые шоу, организованные в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", продлятся до конца января.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: