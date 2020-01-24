Банан стал самым любимым фруктом россиян

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Банан стал самым популярным фруктом у россиян в 2019 году, сообщает RT со ссылкой на аналитиков платформы фискальных данных "Такском".

Второе место досталось яблокам. В топ-5 также вошли апельсины, лимоны и мандарины. Далее расположились виноград, груши, гранат, персики и киви.

Самым популярным овощем признан картофель. За ним идут огурцы, морковь и капуста. Замыкают список помидоры, свекла, баклажаны и перец.

Самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России признали печенье, пряники и вафли. На втором месте – шоколадные конфеты.