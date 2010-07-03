Названы самые популярные у россиян сладости

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Самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля стали печенье, пряники и вафли. Об этом говорят цифры оператора фискальных данных "Такском", передает RT.

В прошлом месяце средняя цена на печенье составила 150 рублей за килограмм и осталась на уровне 2018 года. По сравнению с прошлым годом продажи продукта выросли на 4%.

На втором по популярности месте среди сладостей шоколадные конфеты. В среднем в июле они стоили 595 рублей за килограмм. Цена не изменилась, а продажи выросли на 3%. На третьем месте – сахарные изделия, на четвертом – шоколадная паста, на пятом – торты и пирожные.

Цена за торты по сравнению с 2018 годом выросла на 5%, составив 398 рублей за килограмм. Кексы и рулеты стоят, как и годом ранее, 240 рублей. Килограмм карамели стоит 210 рублей, зефир и пастила обойдутся в 253 рубля за килограмм.

Ранее в Совете Федерации не исключили, что цены на кондитерские изделия вырастут после отмены налоговой льготы для поставщиков пальмового масла.

Ранее депутаты Госдумы проголосовали за отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло и повышение ее до 20%. Норма принята как поправка ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%. Пока пальмовое масло облагается 10-процентным НДС, но в будущем налог планируют увеличить до 20%, как и на другие масла. Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что отмена льготы по НДС для пальмового масла даст бюджету дополнительно 4,5–5 миллиардов рублей.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова уточнила, что НДС вырастет примерно через полгода. Тогда же, по мнению экспертов, цены на кондитерские изделия в России поднимутся примерно на 5–7%.