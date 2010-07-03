В Союзе потребителей России оценили возможное подорожание сладостей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в интервью Москве 24 оценил вероятное подорожание кондитерских изделий в связи с повышением НДС на пальмовое масло. По его словам, такую возможность нельзя отрицать, однако если цены и поднимутся, то, скорее всего, это будет не очень заметно.

"У нас конкуренция достаточно серьезная в сегменте кондитерских изделий. Поэтому я думаю, что мы не заметим особой разницы. Цены и так сегодня весьма высокие", – сказал эксперт.

На вопрос о том, станут ли потребители покупать меньше сладкого, Шелищ ответил, что все зависит от финансовых возможностей граждан и их предпочтений.

"Потребители – это множественное число, они разные. Есть потребители, которые совсем не едят кондитерские изделия, потому что им не хватает на это денег. Есть такие, для кого эта цена вообще не имеет значения", – отмечает он.



Петр Шелищ председатель Союза потребителей России Одни покупают самые дорогие кондитерские изделия, веря в то, что за такую цену они наверняка купят продукт без пальмового масла, что далеко не всегда оказывается правдой.

26 июля СМИ сообщили, что цены на кондитерские изделия в России вырастут приблизительно на 5–7 процентов. Изменения связаны с повышением НДС на пальмовое масло.

Отмечается, что ожидать роста цен на сладости стоит приблизительно через полгода. Примерно к этому моменту эксперты прогнозируют повышение НДС на пальмовое масло.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова уточнила, что НДС вырастет примерно через полгода. По ее мнению, стоимость сырья для изготовления кондитерских изделий может вырасти до 10 процентов в зависимости от содержания в нем пальмового масла.

Ранее депутаты Госдумы проголосовали за отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло и повышение ее до 20 процентов. Норма принята как поправка ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС на плодово-ягодную продукцию до 10 процентов. Сейчас любое растительное масло облагается НДС по льготной ставке 10 процентов.

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что отмена льготы по НДС для пальмового масла даст бюджету 4,5–5 миллиардов рублей. Норма вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона в случае его принятия, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.



