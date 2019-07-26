Сладости в России подорожают

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Цены на кондитерские изделия в России вырастут приблизительно на 5-7 процентов. Изменения вязаны с повышением НДС на пальмовое масло. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты Марину Петрову.

"В зависимости от категории продукции изделия подорожают на 5-7 процентов. На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги", – рассказала Петрова.

Отмечается, что ожидать рост цен на вкусности стоит приблизительно через полгода. Примерно к этому моменту эксперты прогнозируют повышение НДС на пальмовое масло.

Ранее журналистка из США очень удивилась низким ценам в московском McDonald's. В Америке поход в заведение обходится людям приблизительно в три раза дороже.