Госдума снизила НДС на продажу фруктов и ягод

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутаты Госдумы на заседании 24 июля приняли в третьем, окончательном чтении закон о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод, включая виноград.
Согласно документу, ставка НДС операций по продаже плодово-ягодной продукции будет составлять 10%. Как сказано в пояснительной записке, снижение НДС призвано создать равные условия для фермеров, которые производят и продают фрукты и ягоды, и тех, кто реализует другие виды продовольственных товаров, например, мясо, молоко, зерно или овощи. Для последних уже действует налоговая ставка, равная 10%, напомнили в Госдуме.
Помимо этого, закон отменяет льготы по налогам на пальмовое масло, передает Агентство "Москва". Пока пальмовое масло облагается 10-процентным НДС, но в будущем налог планируют увеличить до 20%, как и на другие масла. Такие меры призваны обеспечить конкуренцию между отечественными производителями в области продовольственных товаров, говорится в записке к документу.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов, а также их последующую переработку и оборот. Законопроект об этом разработали сотрудники ведомства. Как сказано в пояснительной записке к документу, грибы, ягоды и орехи являются ценным пищевым ресурсом. Продукция, получаемая из грибов и ягод, также может идти на экспорт и приносить немалые доходы, считают в Минсельхозе.
А в феврале 2019 года в Госдуме исключили введение налога на доходы от продажи грибов и ягод. Председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев подчеркнул, что Налоговый кодекс России содержит статью, которая запрещает облагать налогом доходы, полученные от продажи грибов и ягод, Депутат указывал, что в России используется всего от 1,5% до 3% дикоросов. При этом, по словам Николаева, этот ресурс – не менее богатый в масштабах страны, чем нефть или газ.
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