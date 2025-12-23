Эксперт Епифанова: россиянам начнут зачислять пенсии за январь 2026 года в конце декабря

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Россиянам начнут зачислять пенсии за январь 2026 года в конце декабря 2025-го. Это связано с протяженными новогодними выходными, напомнила председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), эксперт АСИ Ольга Епифанова.

"Социальный фонд России (СФР) обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1–10 или 11 января", – приводит ее слова RT.

Через банковские карты поступления ожидаются с 25 по 29 декабря, а для посетителей "Почты России" деньги развезут с 25 по 30 декабря.

Епифанова обратила внимание, что конкретные ориентиры определяются локальными расписаниями и оповещениями от операторов доставки. Обновления можно отслеживать на сайте СФР или на "Госуслугах".

Ранее сообщалось, что уволившийся в декабре пенсионер вправе рассчитывать на получение заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск, а также возможных премий и иных поощрений. Новогодние праздники не влияют на автоматический процесс перерасчета пенсии, однако сроки выплат могут смещаться из-за выходных. При этом перерасчет происходит без необходимости подачи заявлений.