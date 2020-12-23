Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Еще 5 228 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

Уточняется, что общее число выздоровевших достигло 582 772 человек.

За последние сутки в Москве скончались 73 пациента с коронавирусом. Помимо диагностированной инфекции, у них была пневмония.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой медицинских работников Москвы, внесших вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Полный список отличившихся специалистов указан на официальном интернет-портале правовой информации.