Емельяненко рассказал, как его имя стало нарицательным

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Александр Емельяненко рассказал, почему его имя стало нарицательным в СМИ.
"Ну кто-то же должен быть таким нарицательным человеком... Сначала меня это как-то смущало, выводили из себя ситуации. А потом по прошествии времени и после решения кучи проблем, которые создавали как СМИ, так и другие люди, я уже привык к этому", – передает его слова "Мир 24".
При этом спортсмен отметил, что ему ни за что не стыдно. Он напомнил о случае, когда с ним в самолете летел сотрудник ФСБ.
"Он меня толкает и говорит: "Слушай, давай местами поменяемся, сюда садись". Я говорю: "А почему я должен сюда садиться?" Он отвечает, что потому, что он так сказал. Я к нему повернулся и говорю: "Не надо бить по сидению, а то я тебе объясню по-другому". И, когда мы прилетели, он сразу побежал, позвонил, доложил. Из-за этого все и началось", – поделился Емельяненко. Драки при этом не было, уточнил он.
Боец напомнил и о конфликте со стюардессой. Он назвал ее "очень вредной", поскольку та хамила спортсмену. По прилете она написала "бумагу недовольную".
Еще одна ссора произошла в Кисловодске. Спортсмен и его друг остановились на главной площади и задними колесами выехали за парковочную линию.
"Друг пошел гулять по городу, а я лег поспать, устал. А до этого вино пил. Просыпаюсь от того, что стучат, будят," – рассказал боец.
По его словам, мужчина начал кричать: "Слышишь, ты, давай документы показывай на машину".
"А я ему говорю, что я просто пассажир. Он начинает на меня матом орать, я его пытаюсь успокоить... И тут его напарник подходит... Говорит: "Ты не видишь, что ли, это Емельяненко!" Ну тогда он уже камеру включил и начал спокойно разговаривать...Там уже толпа собралась... Взял уехал от толпы на 200–300 метров, за угол. А потом появилось видео в Сети, будто Емельяненко матом орет на полицию", – объяснил спортсмен.
Тогда с бойца постановили взыскать 30 тысяч рублей и лишить водительских прав на полтора года. Емельяненко считает, что СМИ делают "вбросы", поскольку он им интересен. Свою судимость спортсмен тоже назвал сфабрикованным делом.
В 2015 году Емельяненко получал 4,5 года тюрьмы за избиение и изнасилование домработницы. Однако в 2016 году он досрочно вышел на свободу.
В 2013-м спортсмена оштрафовали на 700 тысяч рублей за пьяный дебош на борту самолета. Тогда же Емельяненко обвиняли в нанесении побоев одному из посетителей столичного кафе. Позже стороны договорились о примирении.
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