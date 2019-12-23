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Общество

11:59

Главную елку страны украсили лучшими за 20 лет игрушками

общество праздники

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Главную новогоднюю ель России украсили лучшими игрушками, которые были собраны за 20 лет, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента РФ Елену Крылову.

"В этом году нашей елке 20 лет. Поэтому проект сделали особенным. Особенность елки этого года в том, что мы решили повесить все игрушки, которые были на ней за 20 лет", – рассказала она.

По словам Крыловой, в этом году украшением елки занимались дети. Творческие команды WorldSkills своими руками сделали банер, а также светящиеся игрушки.

"Также к нам обратились ребята из Московской художественной школы, которые сами сделали своими руками игрушки на занятиях", – пояснила она, добавив, что всего приготовлено более 2,1 тысячи игрушек и 1,8 тысячи метров светящейся гирлянды.

Главную новогоднюю елку России срубили 13 декабря в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Московской области. Возраст дерева составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей – 6 метров.

15 декабря ее доставили на Соборную площадь Кремля. Автопоезд с елью по традиции заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.

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