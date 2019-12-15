Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15 декабря, 22:29

Главную новогоднюю елку страны доставили на Соборную площадь Кремля

общество праздники

Главную новогоднюю елку страны доставили на Соборную площадь Кремля

Главную новогоднюю елку страны доставили на Соборную площадь Кремля, передает телеканал Москва 24.

Автопоезд с елью по традиции заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.

Через несколько дней новогоднюю красавицу установят. Работы завершат к 25 декабря – на эту дату назначен традиционный детский праздник Всероссийской елки.

Ель отправили в столицу отправили из Можайского городского округа. В этом году дерево спилили в Бородинском лесничестве. Его начали выбирать еще летом специалисты управления делами президента совместно с правительством области.

Возраст дерева составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей составляет 6 метров. При выборе елки особое внимание уделяют правильной форме, окраске, отсутствию усохших и сломанных веток.

Кроме того, власти Московской области запланировали с 20 декабря запустить акцию, в рамках которой все желающие смогут самостоятельно срубить елку к Новому году.

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников рассказал, что один питомник находится на северо-западе области, второй – на юго-востоке – в Виноградове и Дмитрове. Стоимость елки будет доступной – от 500 до 1 тысячи рублей.

Новогоднюю ель доставят в столицу специальным автопоездом

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика