Главную новогоднюю елку страны доставили на Соборную площадь Кремля

Главную новогоднюю елку страны доставили на Соборную площадь Кремля, передает телеканал Москва 24.

Автопоезд с елью по традиции заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.

Через несколько дней новогоднюю красавицу установят. Работы завершат к 25 декабря – на эту дату назначен традиционный детский праздник Всероссийской елки.

Ель отправили в столицу отправили из Можайского городского округа. В этом году дерево спилили в Бородинском лесничестве. Его начали выбирать еще летом специалисты управления делами президента совместно с правительством области.

Возраст дерева составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей составляет 6 метров. При выборе елки особое внимание уделяют правильной форме, окраске, отсутствию усохших и сломанных веток.

Кроме того, власти Московской области запланировали с 20 декабря запустить акцию, в рамках которой все желающие смогут самостоятельно срубить елку к Новому году.

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников рассказал, что один питомник находится на северо-западе области, второй – на юго-востоке – в Виноградове и Дмитрове. Стоимость елки будет доступной – от 500 до 1 тысячи рублей.

