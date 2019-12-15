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Москва 24

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Общество

15:30

Главную новогоднюю елку страны отправили в Москву

общество праздники город

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Главную новогоднюю елку России, которую установят на Соборной площади Кремля, отправили из Можайского городского округа в столицу, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.

"Главную елку отправили из Можайского городского округа", – говориться в сообщении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе готовы подобрать елку к следующему Новому году.

"Мы стремимся быть лучшими, и надеемся, что это будет красивая, новогодняя история", – сказал Воробьев.

В этом году дерево спилили в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Московской области. Дерево начали выбирать еще летом специалисты управления делами президента совместно с правительством области. Возраст дерева составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей составляет 6 метров. При выборе елки особое внимание уделяют правильной форме, окраске, отсутствию усохших и сломанных веток.

Кроме того, власти Московской области запланировали с 20 декабря запустить акцию, в рамках которой все желающие смогут самостоятельно срубить елку к Новому году.

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников рассказал, что один питомник находится на северо-западе области, второй – на юго-востоке – в Виноградове и Дмитрове. Стоимость елки будет доступной – от 500 до 1 тысячи рублей.

Новогоднюю ель доставят в столицу специальным автопоездом

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