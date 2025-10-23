Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 16:57

Общество

Минобороны РФ предложило отмечать 8 февраля День военной полиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство обороны России предложило установить День военной полиции, который планируется отмечать 8 февраля. Это следует из проекта указа главы государства, который был разработан ведомством.

По мнению министерства, данная инициатива позволит не только сохранить, но и расширить воинские традиции. Кроме того, День военной полиции поможет признать заслуги ветеранов и солдат, а также будет свидетельствовать о преемственности героических устоев разных поколений военных – от времен Петра I до текущего момента.

Ведомство напомнило, что 8 февраля 1812 года император Александр I подписал указ про "Учреждение для управления большой армией", в рамках которого в силу вступали "Общие правила полевой воинской полиции". В документе регламентировалась деятельность полиции в войсках, в том числе в день битв.

В связи с этим в Минобороны назвали 8 февраля 1812 года значимой датой, так как именно тогда впервые в отечественной истории были определены задачи военной полиции, а также введена соответствующая терминология.

Владимир Путин в конце 2024 года официально установил в Вооруженных силах России День морской пехоты. Праздник будут отмечать 27 ноября.

Ранее этот день отмечался ежегодно только в Военно-морском флоте. Теперь он будет отмечаться на более высоком уровне. Праздник был установлен приказом главнокомандующего ВМФ Феликса Громова от 19 декабря 1995 года.

Читайте также


общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика