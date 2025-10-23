Минобороны РФ предложило отмечать 8 февраля День военной полиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство обороны России предложило установить День военной полиции, который планируется отмечать 8 февраля. Это следует из проекта указа главы государства, который был разработан ведомством.

По мнению министерства, данная инициатива позволит не только сохранить, но и расширить воинские традиции. Кроме того, День военной полиции поможет признать заслуги ветеранов и солдат, а также будет свидетельствовать о преемственности героических устоев разных поколений военных – от времен Петра I до текущего момента.

Ведомство напомнило, что 8 февраля 1812 года император Александр I подписал указ про "Учреждение для управления большой армией", в рамках которого в силу вступали "Общие правила полевой воинской полиции". В документе регламентировалась деятельность полиции в войсках, в том числе в день битв.

В связи с этим в Минобороны назвали 8 февраля 1812 года значимой датой, так как именно тогда впервые в отечественной истории были определены задачи военной полиции, а также введена соответствующая терминология.

Владимир Путин в конце 2024 года официально установил в Вооруженных силах России День морской пехоты. Праздник будут отмечать 27 ноября.

Ранее этот день отмечался ежегодно только в Военно-морском флоте. Теперь он будет отмечаться на более высоком уровне. Праздник был установлен приказом главнокомандующего ВМФ Феликса Громова от 19 декабря 1995 года.

