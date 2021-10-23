В России выявили 37 678 случаев заражения коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За минувшие сутки в России выявили 37 678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом в 3 250 (8,6%) случаях болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.
На Москву пришлись 7803 случая. Еще 3360 выявили в Санкт-Петербурге. В Московской области выявили 2783 случая, в Самарской области – 997, в Нижегородской области – 761, в Воронежской области – 729, в Республике Башкортостан – 667, в Республике Крым – 638, в Пермском крае – 634, в Свердловской области – 626.
С начала пандемии в России зарегистрировано 8 205 983 случая (+0,46%) COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Калмыкия и Камчатском крае (по 0,2%), а также в Магаданской (0,22%) и Сахалинской (0,23%) областях.
За прошедшие сутки в стране подтвердили 1 075 смертей. За все время пандемии от коронавируса скончались 229 528 человек.
Победить болезнь за последние сутки смогли 26 077 человек. С начала пандемии от COVID-19 излечились 7 143 137 граждан.
20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.
Позже вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах России.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что стабильная эпидобстановка наблюдается всего в шести субъектах РФ.
Власти не рассматривают введение более жестких ограничительных мер в РФ из-за COVID-19
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