РБК: перепись населения России в 2030 году пройдет в цифровом формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Всероссийская перепись населения, которая состоится в 2030 году, пройдет в цифровом формате, указано в проекте стратегии развития Росстата и государственной статистики до 2030 года, с которым удалось ознакомиться РБК.

Так, в 2030 году в рамках проведения переписи планируется впервые использовать данные единого информационного регистра сведений о населении Федеральной налоговой службы.

Проект стратегии также подразумевает, что у россиян сохранится "гарантия самоопределения". Им будет предоставлена возможность уточнить внесенные заранее данные о них и дополнить их недостающей информацией.

Вместе с тем Минэкономразвития подготовило законопроект по перенесению микропереписи населения в РФ, которая должна была состояться в 2026 году, на 2028 год.

Проведение выборочного статистического наблюдения предусматривает закон "О Всероссийской переписи населения". Его проводят в отношении 5% граждан не позднее чем через 5 лет после Всероссийской переписи.

Прошлая перепись населения России проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В ней приняли участие 99% граждан страны. Для сбора информации использовались несколько каналов.