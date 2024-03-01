01 марта, 10:29Общество
Микроперепись населения в РФ перенесут на 2028 год
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Минэкономразвития подготовило законопроект по перенесению микропереписи населения в РФ на 2028 год. Об этом сообщает газета "Известия".
"В соответствии с пунктом 9 протокола совещания у первого заместителя председателя правительства РФ Белоусова А. Р. Минэкономразвития России совместно с Росстатом проработан вопрос о переносе сроков проведения микропереписи населения, запланированной на 2026 год", – говорится в сообщении.
Согласно пояснительной записке, проведение выборочного статистического наблюдения предусматривает закон "О Всероссийской переписи населения". Его проводят в отношении 5% граждан не позднее чем через 5 лет после Всероссийской переписи.
В документе добавляется, что принятие законопроекта не окажет негативного воздействия на социально-экономическую и финансовую сферы.
Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В ней приняли участие 99% россиян. Сбор информации проводился по нескольким каналам. При этом переписчики приходили к гражданам не три раза (согласно регламенту), а до тех пор, пока не получат ответы на вопросы анкеты.
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