Росстат представил предварительные результаты переписи населения РФ

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Численность населения РФ на 1 октября 2021 года, по предварительным итогам переписи, составила 147 миллионов человек. Об этом сообщил РИА Новости глава Росстата Павел Малков.
"Сегодня можно назвать предварительные итоги переписи, предварительную общую численность населения. Сегодня мы называем первую цифру: ориентировочная оценка численности населения страны – это 147 миллионов человек. Здесь будут еще небольшие уточнения, мы завершаем обработку данных. Но отклонения от этой цифры составят не более 0,3%. То есть теперь можно сказать, что по состоянию на 1 октября 2021 года в стране постоянно проживали около 147 миллионов человек", – рассказал Малков.
Он отметил, что на данный момент еще нет точных сведений по численности регионов. Окончательные итоги переписи будут озвучены в мае 2022 года. Это связано с тем, что Росстат продолжает проверять полученную информацию.
"Сведения в ходе Всероссийской переписи населения собирались через портал госуслуг, планшеты переписчиков, со стационарных переписных участков, от спецконтингента на бумажных машиночитаемых листах. В настоящее время ведется работа по объединению баз, вычищению дублей и проверке связанности данных", – добавили в ведомстве.
Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В ней приняли участие 99% россиян. Сбор информации проводился по нескольким каналам. При этом переписчики приходили к гражданам не три раза (согласно регламенту), а до тех пор, пока не получат ответы на вопросы анкеты.
В России завершилась перепись населения
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