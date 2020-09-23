В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,29%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве подтверждено 970 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,29%, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

42,3% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 25,7% – от 46 до 65 лет, 11,6% - от 66 до 79 лет, 6,6% – старше 80 лет, 13,8% среди заболевших – дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Число новых случаев коронавируса в Москве составляет 7,65 на 100 тысяч человек. По этому показателю город находится во втором десятке среди российских регионов.

Всего по России за сутки зафиксировали 6 431 случай новой коронавирусной инфекции. Из них 1 557 не имели клинических проявлений болезни.

На данный момент в РФ зарегистрирован 1 122 241 случай COVID-19. За весь период пандемии в России скончались 19 799 человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной.

Мэр также наградил работников медицинских организаций, внесших значительный вклад в работу по организации и обеспечению медицинской помощи пациентам с COVID-19.