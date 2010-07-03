В Роспотребнадзоре подсчитали количество привитых от клещевого энцефалита россиян

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Роспотребнадзор подсчитал, сколько россиян сделали прививки от клещевого энцефалита с начала нынешнего года. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,905 миллиона человек, планируется привить более 3,1 миллиона человек", – заявили в пресс-службе.

Ведомство подтвердило, что во всех субъектах России была обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей. Всего сотрудниками было проанализировано более 444 тысяч членистоногих.

"В настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей и заболеваемость инфекциями, передаваемыми клещами, не превышают среднемноголетних значений", – резюмировали в Роспотребнадзоре.

Добавляется, что во всех субъектах РФ проведены акарицидные обработки на территории более 181,8 тысячи гектаров.

Ранее Роспотребнадзор отказался поддерживать возвращение пива на стадионы. Продажа напитка на футбольных матчах запрещена в России с 2005 года.