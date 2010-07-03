Роспотребнадзор дал советы по сбору и приготовлению грибов

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В России ежегодно регистрируется почти тысяча отравлений грибами, около 30 случаев заканчивается летальным исходом. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора представили список рекомендаций о том, как правильно собирать и готовить грибы.
Отмечается, что в них содержится много хитина, который не переваривается, так что блюда из грибов можно употреблять только абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Кроме того, перед прогулкой с ребенком имеет смысл внимательно осмотреть территорию – дети могут сорвать и съесть сырой гриб, что грозит тяжелыми последствиями. Аналогичным образом стоит действовать на территориях детских садов и школ.
Собирать грибы можно только в экологически чистых районах вдали от дорог и вне населенных мест. Складывать их необходимо в плетеные корзины, чтобы дольше сохранить свежесть. Срезать каждый гриб нужно с целой ножкой, а червивые, перезревшие или пластинчатые грибы сразу выкидывать. Вместе с тем строго не рекомендуется пробовать грибы во время сбора, мариновать или солить их в оцинкованной или глиняной глазурованной посуде, а также хранить в тепле.
Вдобавок Роспотребнадзор предостерегает от приобретения сушеных, соленых, маринованных и консервированных грибов у случайных людей. При этом на рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения контроля качества. Стоит воздержаться от покупки, если нарушена целостность упаковки или если на ней нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.
Подчеркивается, что безусловно съедобными грибами считаются только белый, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Их можно использовать для приготовления блюд без предварительного отваривания. Перед варкой грибы нужно очистить от земли и хорошо промыть в воде.
Ранее в Роспотребнадзоре опубликовали рекомендации посетителям ресторанов и кафе на случай отправления. В ведомстве советуют обратиться к медикам – это нужно для квалифицированной помощи и сбора доказательств. Также нужно сохранить чек из заведения или выписку по банковскому счету. Еще одно требование – найти пару свидетелей. После этого следует направить претензию администрации ресторана с копиями чека и медзаключения.
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