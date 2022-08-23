Прилепин рассказал о характере погибшей Дугиной

16:07
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин назвал погибшую российскую журналистку Дарью Дугину девушкой с сильным характером и четкостью сознания.
"Сила, конечно, определенная характера. И такая четкость сознания. При этом такая девичья и непосредственность, и очаровательность. Эти глаза сияющие и вспыхивающие. Много всего было в ней замечательного", – сообщил он RT.
Прилепин подчеркнул, что Дугина была открыта для различных политических взглядов и мнений, была незлоблива, что "нехарактерно для любой политической среды".
Он также отметил сильный внутренний стержень журналистки.
В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.
Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.
В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.
В телецентре "Останкино" простились с Дарьей Дугиной
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