До 30 градусов тепла ожидается в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 23 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит 28–30 градусов тепла, в Подмосковье – 25–30 градусов. Ветер будет северо-западного направления с порывами до 8 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Из-за жаркой погоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. Усилен контроль за электросетевыми объектами – на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад. Особое внимание уделяется пожарной безопасности на природных территориях, в местах массового отдыха населения и на объектах жизнеобеспечения города.

Ранее в столичном управлении МЧС предупредили, что в выходные столбики термометров могут подняться до 32 градусов. Москвичей призвали быть внимательными и осторожными, избегать перегрева на солнце.

