Действие лицензии Московского исламского института приостановлено

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Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московского исламского института, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он будет вынужден прекратить образовательную деятельность. Кроме того, действие лицензии приостановили у Института информационных технологий, экономики и менеджмента, а также у Теологического института Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии.

Ранее было приостановлено действие лицензии Московского государственного института. Данное решение было принято по результатам служебной проверки.