Рособрнадзор приостановил проверки образовательных организаций до мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Рособрнадзор приостановил проверки образовательных организаций до 30 апреля включительно, сообщает пресс-служба ведомства.

Это не касается внеплановых проверок, основанием для которых служит наличие фактов причинения вреда жизни и здоровью, и внеплановых проверок в связи с выдачей лицензии.

Приостановлено назначение и проведение Рособрнадзором проверок вузов и других организаций. Региональные контрольно-надзорные органы приостанавливают назначение новых проверок, а также все плановые проверки школ, детских садов, организаций среднего профессионального образования.

Кроме того, поскольку при государственной аккредитации и лицензировании проводятся выездные мероприятия, ведомство просит организации не представлять заявления на получение и переоформление лицензий.

Ранее сообщалось, что МЧС России временно приостановило проведение противопожарных проверок на объектах. Данное ограничение действует до 1 мая 2020 года.