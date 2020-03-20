МЧС приостановило проверки противопожарного состояния объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МЧС России временно приостановило проведение противопожарных проверок на объектах. Данное ограничение действует до 1 мая 2020 года, как сообщает ТАСС.

"С 19 марта назначение и проведение проверок, осуществляемых органами надзора и должностными лицами МЧС России, приостановлены до 1 мая на основании поручения правительства РФ", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что правительство России согласовало меры поддержки экономики на фоне кризиса из-за коронавируса COVID-19 и сложностей на топливном рынке. В частности, туристические компании освободят от ряда взносов, а малый и средний бизнес временно сможет отменить выплаты по страховым взносам.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть. Инфляция в 2020 году в стране ожидается, по мнению главы ведомства, на уровне 4 процентов.

