Эксперт прокомментировал отсрочку по уплате страховых взносов для малого бизнеса

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Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, к чему приведет отсрочка по уплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Ранее правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса, передает RT.

"Сложности в данном вопросе нет, потому что ключевое слово – отсрочка. То есть это не освобождение от выплаты. Просто на сложный период разрешают отложить платежи до того момента, когда нормализуется ситуация", – объяснил Беляев.

Он считает, что малый бизнес в настоящий момент переживает непростые времена, так как нет больших ресурсов функционирования на случай чрезвычайных обстоятельств.

Данная отсрочка фактически является беспроцентным кредитом, отметил эксперт. После того как ситуация нормализуется, проблемы получится решить, заключил он.

В начале марта состоялось заседание Организации стран – экспортеров нефти. На этой встрече государства не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти. В результате с 1 апреля все барьеры по продаже черного золота будут сняты. Затем произошло падение национальной валюты России.

Председатель совета "Союз нефтегазопромышленников России", бывший министр топлива и энергетики Юрий Шафраник заявил, что участникам сделки приходилось идти на все большее снижение производства сырья на фоне его наращивания в других странах. Он уточнил, что сделку заключили в сложный период низких цен на черное золото и борьбы за рынки сбыта.

Министр финансов Антон Силуанов утверждает, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть. В целом инфляция в 2020 году в РФ составит около 4%, добавил министр он.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов отметил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусом COVID-19. Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки экономики для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках.

Ранее цена на нефть марки Brent достигла 25 долларов за баррель.