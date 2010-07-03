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19:59

Рособрнадзор проверит информацию на сайтах вузов

общество образование технологии

19:59

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В октябре Рособрнадзор запустил мониторинг сайтов вузов на наличие разделов "Международное сотрудничество" и "Доступная среда". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мониторинг сайтов проводится ежегодно. Такому анализу подвергаются все вузы, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности.

С октября 2019 года мониторинг будет проводиться на основе новых показателей, утвержденных приказом Рособрнадзора. Приказ был зарегистрирован в министерстве юстиции в конце сентября 2019 года. В соответствии с ним, на сайтах вузов должны присутствовать два новых подраздела: "Международное сотрудничество" и "Доступная среда".

В первом подразделе вузы должны публиковать информацию о договорах с иностранными и международными организациями по вопросам образования и науки. Во втором подразделе должна присутствовать информация об условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе мониторинга будет проверяться наличие информации о вузе и его филиалах, органах управления, администрации, преподавателях, материально-техническом обеспечении, оснащенности, документов. Итоги мониторинга будут подведены в конце ноября 2019 года.

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общество образование технологии

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