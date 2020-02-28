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17:14

Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московского гуманитарного института

город образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) временно приостановила действие лицензии на оказание образовательных услуг в Московском гуманитарном институте. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Меры по отношению к организации применили в период с 21 по 28 февраля 2020 года по результатам служебной проверки.

В ведомстве подчеркнули, что именно Рособрнадзор выдает лицензии и подтверждает право вузов реализовывать образовательные программы. В случае аннулирования разрешения учреждения должны прекращать работу.

Если же лицензия приостановлена, то вуз может продолжить образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом запрещено изготавливать для выпускников документы формата, установленного в Минобрнауки РФ, и предоставлять отсрочку от армии. Кроме того, на время санкций запрещен прием абитуриентов.

Ранее специалисты Рособрнадзора инициировали проверку сайтов высших учебных заведений. Согласно новому стандарту, на интернет-порталах обязательно должны быть разделы, посвященные международному сотрудничеству и проектам в области формирования доступной среды.

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