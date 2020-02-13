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Общество

15:43

Рособрнадзор продлил срок подачи заявления на ГИА

общество образование дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор сообщил о продлении срока подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА) 2020 года. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Согласно новому положению, записаться на экзамены можно вплоть до 2 марта. Изменение привычных правил связано с тем, что 1 марта (дедлайн в прошлые годы) выпадает на выходной день.

По действующему законодательству, ученики 9-х классов обязаны сдавать экзамены по русскому языку и математике. Кроме того, необходимо выбрать два дополнительных предмета. Допуском к аттестации является итоговое собеседование по русскому языку.

Ранее сообщалось, что на Единый государственный экзамен (ЕГЭ), на результатах которого завязано поступление в университеты, зарегистрировалось более 85 тысяч человек. Большая часть – 64 тысячи – выпускники 2020 года, остальные завершили учебу раньше.

Более половины школ в Москве предлагает ученикам предпрофессиональное образование

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