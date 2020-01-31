Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на участие в ГИА

11:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Прием заявлений на участие в Государственной итоговой аттестации (ГИА) 2020 года для выпускников девятых классов завершится 1 марта. Об это сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
В ведомстве напомнили, что для участия в ГИА выпускник должен написать заявление в своей школе, в котором нужно указать предметы для сдачи. Для получения аттестата учащийся должен сдать два основных общеобразовательных предмета (русский и математику) и два предмета по выбору.
Специалисты отметили, что школьник в качестве дополнительного предмета может выбрать литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, информатику и ИКТ, иностранные языки.
Допуском к ГИА является успешное прохождение итогового собеседования по русскому языку 12 февраля. Дополнительные дни для его сдачи определены на 11 марта и 18 мая. В этом году досрочный этап сдачи экзамена стартует с 21 апреля по 16 мая. Основной этап пройдет с 22 мая по 30 июня.
Ранее сообщалось, что девятиклассники могут подать заявку на итоговое собеседование по русскому языку на mos.ru. Услуга доступна в разделе "Образование".
Там нужно будет указать нужный тип записи (запись на участие в итоговом собеседовании по русскому языку) и заполнить форму. Рассмотрение заявления занимает не более 14 календарных дней. Воспользоваться услугой могут только пользователи, указавшие номер СНИЛС в личном кабинете.
На mos.ru также можно записаться на ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ-11), ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ-9), узнать результаты экзаменов и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Там же ученики могут подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами за экзамен.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: