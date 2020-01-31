Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на участие в ГИА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прием заявлений на участие в Государственной итоговой аттестации (ГИА) 2020 года для выпускников девятых классов завершится 1 марта. Об это сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

В ведомстве напомнили, что для участия в ГИА выпускник должен написать заявление в своей школе, в котором нужно указать предметы для сдачи. Для получения аттестата учащийся должен сдать два основных общеобразовательных предмета (русский и математику) и два предмета по выбору.

Специалисты отметили, что школьник в качестве дополнительного предмета может выбрать литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, информатику и ИКТ, иностранные языки.

Допуском к ГИА является успешное прохождение итогового собеседования по русскому языку 12 февраля. Дополнительные дни для его сдачи определены на 11 марта и 18 мая. В этом году досрочный этап сдачи экзамена стартует с 21 апреля по 16 мая. Основной этап пройдет с 22 мая по 30 июня.

Ранее сообщалось, что девятиклассники могут подать заявку на итоговое собеседование по русскому языку на mos.ru. Услуга доступна в разделе "Образование".

Там нужно будет указать нужный тип записи (запись на участие в итоговом собеседовании по русскому языку) и заполнить форму. Рассмотрение заявления занимает не более 14 календарных дней. Воспользоваться услугой могут только пользователи, указавшие номер СНИЛС в личном кабинете.

На mos.ru также можно записаться на ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ-11), ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ-9), узнать результаты экзаменов и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Там же ученики могут подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами за экзамен.

